Csúszik a koronavírus miatt a Fallout 76: Wastelanders

Nagy reményeket fűznek sokan a Fallout 76 Wastelanders frissítéséhez, ellenben a Bethesda elkeserítette a közönséget, miszerint még egy darabig nem fog debütálni, köszönhetően a koronavírusnak.

Wastelanders Release Update pic.twitter.com/h5Rxn359r4 — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 26, 2020

Eredetileg április 7-én szándékozta kiadni a gigaupdate-et, ellenben a fertőzés nyomán úgy határoztak, hogy halasztják a debütálást. Persze aggódni nem kell, sokat nem fog csúszni, mindössze egy hetet, melynek értelmében úgy szól a fáma, hogyA Wastelanders fogja elhozni a kétes minőségben rajtolt szoftverbe az NPC-ket, valamint egy sor friss küldetéssel hivatott kiegészíteni a palettát, arról meg már nem is beszélve, hogy új frakciókat és helyszíneket is szállít. Különféle társakat is verbuválhatunk majd magunk mellé, románcot is kialakíthatunk, úgyhogy összességében kimondhatjuk, hogy az egyjátékos tartalmak kapnak nagyobb hangsúlyt.