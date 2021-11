Csúszik a Final Fantasy XIV: Endwalker megjelenése

A Final Fantasy 14: Endwalker két hetet csúszott, és mostantól 2021 december 7-én jelenik meg, azonban a várakozás megkönnyítésére a csapat kiadta a bővítmény launch trailerét is, amit alant láthattok.

A hírt az FF14 producere és rendezője, Naoki Yoshida jelentette be, aki egy levelet írt a rajongóknak, amelyben elmagyarázta a döntést és elnézést kért a késésért. Elmondása szerint a halasztásnak több oka is van, de mivel a projekt vezetőjeként ő felügyeli a cím minden aspektusát, a felelősség kizárólag őt terheli. Őszinte bocsánatkérését fejezte ki a csúszás kapcsán.Ahogy korábban már említettük,, míg a kiegészítő korai hozzáférési időszaka december 3-án kezdődik. Két tervezett patch is lesz, nevezetesen a 6.01-es és a 6.05-ös patch, amelyek 2021. december 21-én, illetve 2022. január 4-én fognak megjelenni.Yoshida továbbra is azt mondta , hogy a "legnagyobb tényező, mint a játék igazgatója". Mindez szerinte abból fakadt, hogy megpróbálta egyensúlyba hozni a produceri és a rendezői szerepét. Ritka azért manapság egy ennyire őszinte nyilatkozatot hallani egy vezető beosztású személytől, valljuk be!

Nézd nagyban ezt a videót!