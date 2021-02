Csúszik a Cyberpunk 2077 következő frissítése a kibertámadás miatt

Óriási kibertámadás érte a napokban a CD Projekt csapatát, ami úgy hiányzott a lengyeleknek, mint mókusnak az erdőtűz, ráadásul még a fejlesztési folyamatokat is megnehezítette a dolog, így most szomorú bejelentést tettek.

Megtudtuk ugyanis, hogy a srácok a tervezetthez képest csak jóval később tudják elkészíteni a Cyberpunk 2077 következő nagy frissítését, mely 1.2-es sorszámmal érkezik, és, akik azért várják annyira ezt a csomagot, mert minden eddiginél nagyobb javításokat és változásokat ígértek vele a készítők.Aki esetleg lemaradt volna róla, a stúdiót február elején érte hatalmas kibertámadás, aminek részeként a bűnözők ellopták a Cyberpunk 2077 , a The Witcher 3 és a Gwent forráskódját is, utóbbit ráadásul már ki is szivárogtatták, mintegy 7 millió dollárért terjed a sötét weben.