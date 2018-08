Csúszik a Battlefield V megjelenése

Eredetileg október 19-re tűzte ki az Electronic Arts a Battlefield V megjelenését, azonban nagyon úgy fest, hogy a DICE-nak több időre van szüksége, lévén közel egy hónappal később adják ki a játékok az eltervezetthez képest.

Az új megjelenési dátum ezáltal november 20-ra esik, Oskar Gabrielson, a DICE menedzsere pedig meg is indokolta a csúsztatást, miszerint, és azt az élményt adják a közönségnek, amit valóban nyújtani szeretnének.Nem lepődnénk meg, ha köze lenne ehhez a gyenge előrendelési számoknak , azonban az egészen biztos, hogy most ki kell hozniuk a srácoknak magukból a maximumot, ugyanis rengeteg a negatív visszhang már most, és az Electronic Arts egyszerűen nem engedhet meg magának még egy botrányosan startoló játékot.