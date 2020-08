Csúszhat a Mass Effect Trilogy Remastered pletykált októberi premierterve

Már jó ideje kiszivárgott a tény, hogy az Electronic Arts hamarosan kiadja a Mass Effect Trilogy Remasteredet, avagy Shepard három kalandját felújítva, és korábban úgy lehetett hallani, hogy ez valamikor októberben várható majd.

Jeff Grubb iparági belsős egy podcast során hintette el, hogy tudomása szerint még mindig októberben akarja publikálni a kollekciót a kiadó, mivelhogy a terv az, hogy október elején bejelentik, hónap végén kiadják, ugyanakkor Grubb szerint könnyedén meglehet, hogy halasztják a megjelenést.Valószínűleg még így is 2020-ban fog debütálni a feltupírozott trilógia, és azt sem tudni, mekkora esély van egy esetleges halasztásra, de valljuk be, pár hónap ide vagy oda, sokat már nem nyom latba, miközben tudjuk, hogy jön a sokak által várt remaster. Egy ideig egyébként szó volt 2021-es premierről is, de hogy mi lesz ebből, az még kérdőjel.

