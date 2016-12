Csupaszon bukkant fel a GIGABYTE AX370-Gaming

Az alaplapok piaca egy nagyon időszakos terület, hiszen a gyártók főként az új processzorokhoz igazítják az újdonságaikat, a két nagy hullám között pedig revíziókat hajtanak végre és igyekeznek betömni a piaci réseket.





Szerencsére 2017 egy különösen forgalmas év lesz, hiszen az Intel mellett végre az AMD is rengeteg újdonsággal készül. Ennek megfelelően a partnereknek is sokkal több dolguk van, mi pedig sokkal több információval szolgálhatunk nektek a megjelenés előtt.Nemrég a Gigabyte egyik készülőben lévő újdonságáról érkezett egy kép, melyen "csupaszon" látható a GIGABYTE AX370-Gaming. Az AM4-es foglalatú ATX alaplap a Ryzen "Summit Ridge" processzorokat és az A-szériás "Bristol Ridge" APU-kat is támogatja majd.A kép érdekessége, hogy tényleg csupaszon látható az alaplap, erre még számos borda és "páncél" kerülhet még. Ritkán látni így egy felsőkategóriás gamer alaplapot.