Csökkenőben a gamer notebookok piaca

Kifejezetten kellemetlen híreket közölt velünk a legfrissebb statisztikákra hivatkozva a Digitimes csapata, akik arról írtak, hogy az elemzők szerint drasztikus csökkenés várható jövőre a gamer notebookok piacán, így a spekulánsok egyöntetűen csökkentették előrejelzéseiket.

A pontos számok tükrében az eddig várt 5,5 milliós eladások helyett így, ami több szempontból is aggasztó, de a leginkább azért, mert a hordozható számítógépek piacát szerintük ezek az erős és drága gépek tartják még életben.További aggodalomra adhat okot, hogy egyre több gyártó lépett be a piacra saját fejlesztésű termékekkel, így az ASUS, az Acer és az MSI mellett ma már a HP és a Dell is rendelkezik ezer dollár körüli, gamereknek szánt laptopokkal.