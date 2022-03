Fall Guys egy új játékmódot élesített, a Sweet Thieves-t, amely egy korlátozott teszt keretében már elérhető mindenki számára, aki beleugrik a népszerű battle royale élménybe.

Az alábbi új trailerben részletesen bemutatott játékmód a Capture the Flag játékmódra emlékeztet. Az egyik csapatnak be kell lopakodnia és édességdarabokat kell lopnia a másik csapat bázisáról.Ha egy tolvajt (aki láthatatlan) elkapnak, akkor egy börtönterületre kerül. A tolvajok ekkor dönthetnek úgy, hogy a börtön feloldására fordítanak időt, ami a több cukorka felkutatásának rovására megy. A Sweet Thieves most él a Fall Guys ban PC-n és PlayStationön,

