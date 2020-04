Csodaszép koncepciós rajzok bukkantak fel a a WiLD-ról

Hónapok óta semmit sem hallottunk már az évek óta készülődő, először a 2014-es gamescom expón bemutatott WiLD című videojátékról, mely a Beyond Good and Evil alkotójaként megismert Michel Ancel kezei között formálódik a Wild Sheep Studio berkein belül.

















A különleges projektről elég kevés információ látott napvilágot az évek folyamán, valamiféle fantasy túlélőjáték körvonalazódott annak idején a szemeink előtt PS4-re, de bármiről is legyen szó, most végre ismét hallhatunk róla, pontosabban inkább láthatunk pár csinos képet.Merthogy a WiLD hivatalos honlapján, melyek annak ellenére, hogy egészen nyomasztó hangulatot sugároznak, rendkívül látványosra sikeredtek, legyen szó akár a tájábrázolásról, akár a karakterekről, de inkább mutatjuk őket, nézzétek meg magatok is, megjelenési dátummal még úgysem tudunk szolgálni nektek.