Csodálatos év vár a PlayStation-re, sok új játékkal - mondja a globális főnök

A PlayStation Worldwide Studios elnöke, Shuhei Yoshida egy interjúban mesélt arról, hogy 2017 csodálatos év lesz számukra, rengeteg új kiemelkedő játékkal és nagyszerű fejlesztésekkel.

2016 nem volt egyszerű év a PlayStation számára, hiszen kijött az alapmodellnél erősebb hardverrel ellátott PlayStation 4 Pro , a kompaktabb PlayStation 4 Slim és bizonyos régiókban piacra került már a PlayStation VR is. A 4Gamers interjújában Teruyuki Toriyama, a Bloodborne fejlesztőjének feje is megszólalt, említette hogySzámos érdekes címről tudunk már most ami PS4-re készül, itt van többek között a God of War, az Uncharted: The Lost Legacy, a Horizon: Zero Dawn, vagy épp a Persona 5. Te melyiket várod ezek közül leginkább?