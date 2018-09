Csinos lett a Shadow of the Tomb Raider utolsó kedvcsinálója

Már csak néhány nap, és elrajtolhat végre a Shadow of the Tomb Raider , aminek apropójából a készítők máris előhozakodtak a játék utolsó kedvcsinálójával, mely tökéletesen összefoglalja számunkra Lara Croft aktuális kalandját.

Bár a videó összességében már semmi extrával sem kecsegtet nekünk a korábban látottakhoz mérten, de így sem tudja az ember levenni róla a szemét, annyira látványos pillanatokat válogattak össze hozzá a készítők.Ha a launch trailer nem lenne elég, egy másik videót is kaptunk a Shadow of the Tomb Raider -ről, aminek az apropóját az adta, hogy, ami sokkal realisztikusabb élményeket és alaposabb kameramozgást kínál majd nekünk. Shadow of the Tomb Raider szeptember 14-én, azaz most pénteken kerül a boltok polcaira PC-n, PS4-en és Xbox One-on is.

