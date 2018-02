Csinos launch trailerrel indul útnak a Kingdom Come: Deliverance

Bár minél közelebb kerültünk a megjelenéshez, annál jobban ment el tőle a kedvünk, de a mai nappal végre ténylegesen is felkerülhetett a boltok polcaira a Kingdom Come: Deliverance , amihez a készítők bemutattak egy igazán csinos launch trailert.

A videó természetesen ismét csak feljavított pillanatokat tartogat számunkra a középkori szerepjátékból, még a gameplay mozzanatok is alaposan meg lettek benne szépítve, de már most beletörődhettek, hogy a Kingdom Come: Deliverance inkább a hangulat és az élmény, mint a megjelenés vagy a harcrendszer miatt marad majd meg az emlékeinkben.Az alkotás, az alábbi trailer segítségével pedig most még egyszer és utoljára szemügyre vehetitek ilyen formában, hátha ti is beleszerettek.

Nézd nagyban ezt a videót!