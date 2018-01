Csinos alaplapot dob piacra a számítógépházairól ismert NZXT

Újabb szegmensben szeretne maradandót alkotni a csinos számítógépházairól ismert NZXT, akik bejelentették első saját gyártású alaplapjukat, mely N7 Z370 kódnév alatt különc dizájnnal rendelkezik, méghozzá a letisztultság és a minimalizmus előtt adózva.

Sőt mi több, a deszka bizonyos részeit - így a VRM és a PCH bordák borításait - külön is elérhetővé teszik harsány színekben, így ezeket akár pirosra vagy kékre is cserélhetjük, miközben a megjelenés mellett a tudás tekintetében is ott van a lap, hiszenAz alaplap lehetővé teszi továbbá kilenc hűtő működtetését, de támogatja az RGB LED-eket is, miközben két M.2-es háttértár, a két x16-os PCI Express 3.0 foglalaton keresztül pedig két grafikus kártya kerülhet bele, de támogatva vannak ezen a téren a kétutas megoldások is.Az NZXT N7 Z370 tartalmazza továbbá az összes csatlakozót, amit egy alaplapnak kell, és ha megtetszett volna a végeredmény, még januárban beszerezhetünk magunknak egyet 300 dolláros, vagyis nagyjából 80 ezer forintos árcédulával.