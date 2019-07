Készíts te is zenét a Watch Dogs Legionhöz, és keress 2000 dollárt!

A Ubisoft partnerkapcsolatba lépett a HitRecorddal annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsanak a rajongók számára, ugyanis a közösség által készített muzsikák is a Watch Dogs Legion részét képezhetik majd.

Zeneszerzők, énekesek, bárki kiveheti a részét az élményből,, ami viszont elosztásra kerül azok között, akik hozzájárultak a zene létrejöttéhez.A bejelentés Joseph Gordon-Levitt által történt meg, aki ugyebár a HitRecord tulajdonosa, hasonló megmozdulást pedig már láthattunk a Beyond Good & Evil 2 esetében is, bár ott ugyebár nemcsak zenéket, de bármi egyebet is szívesen várnak a játékhoz. A hanganyagok beküldése ITT lehetséges!

