Cserélhető képességekkel és egy új nyílt világgal jön a Warframe: Heart of Deimos expanzió

Bár az idei TennoCon kicsit más volt a koronavírusnak köszönhetően, mint általában, tekintve hogy teljes online prezentációt tartott a Digital Extreme, de lényeg a lényeg, leleplezték a Heart of Deimos néven futó expanziót, ami még ebben a hónapban megjelenik.

Augusztus 25-ére ütemezték a kiegészítő debütálását, aminek keretében a Mars második holdján kapunk egy új nyílt világú, szabadon bejárható pályát. Az Infestedek eredetéről fogunk megtudni egyet s mást, illetve az elveszett Entrati család hagyatékával is megismerkedhetünk.Lesz egy procedurálisan generált, földalatti pályarész, amit felfedezhetnek a játékosok, illetve a Fortuna kiegészítőben bevezetett légdeszka némi dizájnváltáson esik át, lévén hogy itt Velocipods néven futó óriásbogarak hátán fogunk közlekedni. A Necramech-ek is említést érdemelnek, ami (ahogyan azt a neve is takarja) egy irányítható robotgépezet, egyedi képességekkel, hogy felvehessük a harcot az Infestedekkel.A legizgalmasabb feature talán a Helminth Chrysalis, mellyel. Persze nincs totálisan szabad átjárás, vannak bizonyos keretek, de kétségtelen, hogy minden eddiginél jobban megbolondíthatjuk a karaktereinket.

