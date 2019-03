Bár konkrétan semmi üzlet sincs abban, ha az ember fake fotókkal próbálja átverni az egész játékvilágot, azonban mégis sokan élnek ezzel a rosszindulatú dologgal, aminek a következő áldozata a Call of Duty: Modern Warfare 4 lett.





A világhálón ugyanis a napokban felbukkant egy meglepően rossz minőségű képkocka, melyen egy eddig még soha nem látott művészeti rajzot láthattunk a Call of Duty: Modern Warfare 4 logójával ellátva, ami majdnem átverte a fél világot.Csakhogy amint a fotó felkerült a Redditre, és széles nyilvánosság elé került, rögtön jött a feketeleves: a kérdéses kép ugyanis egy művész, René Aigner munkája, aki már négy hónappal ezelőtt feltette ArtStation oldalára az eredeti alkotást, vagyis bárki is állt az átverés mögött, ez most