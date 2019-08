Csalódottak a Wolfenstein fejlesztői, hogy a nácikkal való küzdelem mára problémásnak bizonyul

A Wolfenstein-széria részét képezte mindig is a nácikkal való küzdelem, ami kvázi a franchise védjegyévé vált, azonban Andreas Öjerfors, a MachineGames stúdió igazgatója kifejtette csalódottságát a gamescomon.

Állítása szerint ugyanis sosem szánták ezeket a történeteket relevánsnak, sokkal inkább szerettek volna izgalmas történeteket megálmodni, és ő személy szerintElég csak például a Wolfenstein II: The New Colossus marketing-hadjáratára gondolni, amikor is a reklámkampány során olyan szlogeneket használtak, mint a #NoMoreNazis és a "Make America Nazi-Free Again", aminek nyomán rengetegen felemelték a hangjukat, végül pedig a Bethesdának egy közlemény formájában kellett megnyugtatnia ezeket a hangokat.