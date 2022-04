Jelenleg a Game Pass előfizetés - legyen az PC Game Pass, Xbox Game Pass vagy Xbox Game Pass Ultimate - csak egy személyre érvényes, míg közben a Nintendo Switch Online családi tagság nyolc fiókkal osztható meg, akár különböző konzolokon is.

Sőt az olyan streaming-szolgáltatások, mint a Netflix is rendelkeznek családi csomagokkal. Valamilyen Game Pass-egyenértékű funkciót már nagyon vártak. Most a Windows Central által idézett források szerint a Microsoft halad előre az Xbox Game Pass családi csomaggal, amely valamikor idén indulhat.Úgy tűnik, hogy ehhez a prémium családi csomaghoz való hozzáférést akár öt fiók között is megoszthatjuk majd egyazon országon belül, az előfizetést pedig egy központi számlatulajdonos kezeli és fizeti.