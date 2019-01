Csáklyát és BMX-bringát hozott a Ring of Elysium második szezonja

Vélhetőleg senki nem hitte, hogy a PUBG, a Fortnite és a Call of Duty: Black Ops 4 után még valaki tud nagyot gurítani battle royale téren, majd jött a Tencent a Ring of Elysium mal, és kapásból befurakodott a legjobbak közé.

A sokkal jobban optimalizált, egyesek szerint még a PUBG-nál is mókásabb alkotás teljesen ingyenesen letölthető Steamről , melyben el is rajtolt a második szezon, ami egyrészt BMX-bringákkal töltötte fel a játékot, így ha épp nincs kéznél egy járgány, akkor mindig felpattanhatunk a jó öreg kétkerekűre.Érkezett egy csáklya is,, viszont egy új térképet is köszönthetünk, hiszen az eddig csak az ázsiai felhasználók számára elérhető Europa-pálya most már nálunk is pörgethető.Ezenfelül új fegyverek is jöttek, nevezetesen az MG4 és a PKM gépfegyverek, vízalatti járművet is kaptunk, továbbá pedig a dinamikus időjárást is fejlesztették, ezáltal egy komolyabb esőzésből szépen fokozatosan fogunk átmenni például napsütésbe vagy egy szédületes mértékű viharba.