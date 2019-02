Csaknem 50 százalékkal jobban teljesít elődjénél a Metro Exodus

Nem tudott hibázni a 4A Games csapata a Metro-sorozat aktuális epizódjával, és bár konkrét eladási számokat egyelőre nem ismerünk, azt viszont már tudjuk, hogy az elődöt sikerült magasan leköröznie.

A brit eladási adatok alapján ugyanis az Egyesült Királyságban csaknem 50 százalékkal jobb eladásokat produkált a Metro Exodus , mint a Metro Last Light, noha ez sem volt még elég ahhoz, hogy a lista első helyére kerüljön, lévén azt a Far Cry New Dawn foglalhatta el, ami annak ellenére is a dobogó élére állt, hogy 86,5 százalékkal rosszabb eredményeket produkált a Far Cry 5-nél.A Ubisoft alkotásának győzelme egyébiránt nem sokon múlt, a hivatalos adatok szerint ugyanis, tehát nagyon szép második helyezésről beszélhetünk.