Csak Xbox One X-en fog jobban futni a The Outer Worlds, PS4 Prón nem

Meglepően szokatlan gyakorlatot eszközöl az Obsidian Entertainment az aktuális alkotása, a The Outer Worlds esetében, hiszen mint az kiderült, a PS4 Pro tulajok nem fognak különösebb előnyökben részesülni.

Akik Xbox One X-en tervezik pörgetni az RPG-t, azok 4K-ban élvezhetik a mókát, míg. Hivatalos indoklás nincs, de mivel az Obsidiant tavaly vásárolta fel a Microsoft, így talán annyira nem kell keresni a döntés mibenlétét.A premierhez határozottan közel dobták be ezt az információt, hiszen a megjelenés itt van a nyakunkon - a The Outer Worlds premierje október 25-én várható PlayStation 4-en, Xbox One-on és PC-n, majd valamivel később jön a Nintendo Switch-es variáns is.