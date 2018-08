Újabb kedvcsinálót osztott meg a Fist of the North Star: Lost Paradise rajongóival a Sega, akik hónapokkal a japán premier után idén ősszel hozzánk is elhozzák a poszt-apokaliptikus kaland aktuális felvonását.

Aki most találkozik először a sorozat, vagy a Fist of the North Star: Lost Paradise nevével, annak röviden annyit kell tudnia róla, hogy egy tipikusan japán akciójátékról beszélünk, amibenminden egyes ütés után, de inkább győződj meg erről te magad, hiszen az alábbi videó véletlenül éppen a harcot állítja a főszerepbe. Fist of the North Star: Lost Paradise nyugati változatának megjelenését október 2-án várhatjuk, csak és kizárólag PS4-re.

Nézd nagyban ezt a videót!