Csak szeptemberben indul majd el a World of Warcraft: Battle for Azeroth legnagyobb raidje

Nem újdonság a Blizzard részéről, hogy a World of Warcraft aktuális kiegészítőjéhez kapcsolódó nagy raidet csak késve indítják el, így a rajongók többsége bizonyára az aktuális bővítmény kapcsán sem lepődik meg ennek a gyakorlatnak az ismételt alkalmazásán.

A készítők ugyanis bejelentették, hogy a World of Warcraft: Battle for Azeroth -tal érkező Uldir raid Normal és Heroic fokozaton is csak egy hónappal a megjelenés után válik játszhatóvá, sőt mi több, még ekkor is csak részletekben, hiszen, majd az első szárny szeptember 11-én, a másik szeptember 25-én, az utolsó pedig október 9-én csatlakozik a bulihoz.Aki nem tudná, Uldir egy óriási Titan-létesítmény, ahol halálos konstrukciók készülnek és döbbenetes kísérletek folynak, ezáltal összesen nyolc brutális boss harc vár itt ránk, olyan megnevezett szörnyekkel, mint Taloc, Zek'voz, MOTHER, Vectis, Zul, Fetid Devourer, Mythrax, és G'huun. World of Warcraft: Battle for Azeroth megjelenését továbbra is augusztus 14-én várjuk!