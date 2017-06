A Behaviour Digital és a Starbreeze Studios megerősítette, hogy 4v1 fős zombis túlélő horrorjuk, avagy a Dead by Daylight elképesztő sikert aratott PC-n, csak ezen a platformon ugyanis már 1,8 millió játékos döntött a vásárlás mellett.

Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy az alkotást konzolokra is szeretnék elhozni a készítők, amihez most be is mutattak egy elképesztően látványos és hangulatkeltő launch trailert, mely a közelgő premiert igyekszik felvezetni.PS4-re és Xbox One-ra ugyanis még nem elérhető a Dead by Daylight , de várhatóan június 6-án fizikai és digitális formában is beroboghat majd mindkét platformra.