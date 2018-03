Csak ősszel jelenhet meg nyugaton a Valkyria Chronicles 4

A Sega bejelentette, hogy bár Japánban már a jövő héten megjelenhet a Valkyria Chronicles 4 , a nyugati rajongóknak azonban sajnos még várniuk kell rá egy kicsikét, lévén a lokalizációs munkálatokkal csúnyán megcsúsztak.

Olyannyira, hogy a játék, ám akkor PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egy kalap alatt leszállítják majd, méghozzá már most biztos, hogy 60 eurós árcédulával.Pontosabb időpontot a Sega egyelőre nem akart, illetve nem mert még kitűzni, de jó hír, hogy rosszabbul is járhattunk volna, Ausztráliának ugyanis csak 2019 tavaszára ígérték be a Valkyria Chronicles 4 érkezését.