Csak Mature besorolást kapott az ESRB-től a Sekiro: Shadows Die Twice

Nem lesz olyan brutális a From Software legújabb alkotása, mint azt korábban sokan hitték, az ESRB korbesorolási hivatal ugyanis M, azaz Mature kategóriába helyezte a játékot, ami egészen általános a legtöbb mai akciójáték kapcsán.

A szakma emiatt már fel sem kapja a fejét az egyes videojátékokra, kivéve, ha Adults Only, azaz Csak felnőtteknek kategóriába kerül valami, amit a Sekiro: Shadows Die Twice kapcsán sokan vártak, de a From Software és az Activision végül inkább úgy döntöttek, hogy Sekiro: Shadows Die Twice a besorolás ellenére sem mellőzi majd a vért, az erőszakot és a brutális képsorokat, hovatovább a démonokat, valamint az egyéb horrorisztikus lényeket, azonban az ESRB kategóriája szerint a tartalom lehet, hogy nem megfelelő a 17 évesnél fiatalabb korosztály számára.