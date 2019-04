Csak kozmetikai holmikat vehetünk valódi pénzért a Mortal Kombat 11-ben

A NetherRealm az aktuális livestreamje során leleplezett egy-két újdonságot a Mortal Kombat 11 kapcsán, például, hogy milyen formában lesznek jelen a mikrotranzakciók, illetve a korábban már bemutatott Kitanát is felvonultatták.

A játékbeli valutát Time Crystals-nak hívják, amiből bármikor bevásárolhatunk egy nagy adagot is akár, ha a pénztárcánkhoz nyúlunk, de a korábbi pletykákkal ellentétben szó sincs olyasmiről, hogy mozdulatokat és képességeket tudnánk általa venni karakterekre, szimplán kozmetikai holmikra herdálhatjuk el a valódi pénzünket. PerszeMint mondtuk, egy vaskosabb gameplay-t is prezentáltak, melyen Kitanát vételezhetjük szemügyre, és tán mondanunk sem kell, már nézni is élvezetes a koreográfiaszerű mozdulatait.

