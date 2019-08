Csak jövőre jön a The Settlers, friss gamescom 2019 trailerrel vigasztalódhatunk

A Ubisoft a gamescom 2019 alkalmából bejelentette, hogy idén már biztosan nem jelenhet meg a tavalyi évben bemutatott The Settlers című legendás stratégia legújabb epizódja, de jövőre minden megváltozhat.

Olyannyira, hogy a Ubisoft Düsseldorf munkatársai 2020-ra tervezték be a simán The Settlers címre keresztelt legújabb rész premierjét, méghozzá kizárólag PC-re, amihez egy friss kedvcsinálót is hoztak a kölni események alkalmából, melyen alaposan szemügyre vehetjük, hogy milyen élmények várnak majd ránk.Merthogy a The Settlers tényleg nagyon megújul, amit elősegít, melyhez egy sor extra játékelemet és játékmódot is felvonultat az alkotás az elődökhöz mérten.Inkább mutatjuk a kapcsolódó kedvcsinálóval a lényeget, ami mellett annyit kell még tudnotok, hogy a The Settlers a Uplay és az Epic Games Store kínálatában is felbukkanhat a jövő esztendőben!

Nézd nagyban ezt a videót!