Csak Japánban több mint 24 millió Nintendo 3DS fogyott eddig

Miközben a Nintendo kapcsán az egész világ szinte csak a Switch-re figyel, a rajongók a háttérben világszerte veszegetik a csapat hordozható konzolját is, ami a Media Create adatai alapján újabb mérföldkövet ért el Japánban.

Kiderült ugyanis, hogy 2011. február 26-a óta - lévén ekkor jelent meg arrafelé a kis masina - több mint 24 millió Nintendo 3DS fogyott el csak a szigetországban, ami túlzás nélkül elképesztő teljesítmény még úgy is, ha a kis konzol összes változatát ide vesszük.A Nintendo ugyanis a 24,004,320 eddig eladott 3DS-be az eredeti SKU mellett a New 3DS XL, a 2DS, valamint a New 2DS XL eredményeit is ide sorolja, azonban ezt leszámítva is nagyszerűnek nevezhetjük a konzol teljesítményét, pláne annak fényében, hogy a handheld piac gyakorlatilag halott.