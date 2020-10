Csak januárban jelenhet meg nyugaton az Atelier Ryza 2

Ha minden a tervek szerint alakult volna, és megússzuk a koronavírust is, akkor idén ősszel már megkapjuk az Atelier Ryza 2-t, csakhogy a Koei Tecmo és a Gust számításait a történtek alaposan keresztülhúzták.

Aggodalomra azonban semmi ok, nem feledkeztek meg a rajongókról a srácok, éppen ellenkezőleg, pár órával ezelőtt bejelentették, hogy, méghozzá PC-re, PS4-re, PS5-re és Nintendo Switch-re egyaránt.A jó hírek mellett kiderült, hogy egy limitált kiadást is kaphat majd ebben a formájában az Atelier Ryza 2, mely az alapjáték mellett egy kétoldalas posztert, egy művészeti könyvet, kulcstartót, speciális csomagolást és digitális extrákat is tartogat majd.