Várniuk kell még egy kicsit a rajongóknak arra, hogy megismerhessék a Dragon Ball FighterZ második szezonját, az ezt szállító letölthető tartalom bemutatkozására ugyanis január végén kerülhet majd sor.

Ez nem véletlen, hiszen a FighterZ World Tour Finals is január 26-án és január 27-én várható, így vélhetően ekkor hozza majd a Bandai Namco a Season 2 DLC bejelentésének hírét is, amihez már egy elég komoly kívánságlista állt össze a rajongók részéről.Ezek között természetesen főként karakterek találhatók, így a listán Tapion és Gogeta, Muten Roshi és Videl, Raditz és Zarbon, valamint Cabba és Kale is felbukkannak. Meglátjuk, mi válik valóra mindebből!