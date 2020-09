Csak ideiglenesen lesz PS5-exkluzív a Deathloop és a GhostWire: Tokyo

Túlzás nélkül égnek a vonalak a Bethesdánál és az Xbox divíziónál, miután kiderült, hogy a Microsoft bekebelezi az amerikai játékgyárost, így rengeteg dolgot kellett, illetve kell még tisztázniuk a jövő kapcsán.

Ide sorolható a Deathloop és a GhostWire: Tokyo esete is, hiszen a két alkotás a Bethesda védő szárnyai alatt készül már egy ideje, korábban pedig mindkettőt PS5-exkluzívként harangozták be, csakhogy ez a Microsoft felvásárlási akciója miatt elég furcsán venné ki magát a jövőben.A történtekről azonban megtudtuk, hogy nem befolyásolják majd a Bethesda már lefixált üzleteit, vagyis a Deathloop és a GhostWire: Tokyo egyaránt valóban a PS5 exkluzivitásában jelenhet meg, azonban, vagyis később Xbox konzolokra is napvilágot láthat a páros.