Csak és kizárólag internetkapcsolattal lehet majd játszani a Beyond Good and Evil 2-t

A jövőben érkező játékok közül az egyik legnagyobb kérdőjel egyértelműen a Beyond Good and Evil 2, melynek ígéreteivel vagy egy instant klasszikust kapunk, vagy egy felfújt lufit, ami túl sokat markol, de keveset fog.

Most ehhez az ambiciózus projekthez kaptunk néhány friss információt, így kiderült, hogy a Beyond Good and Evil 2 egy masszívan kooperatív élmény lesz, ennek értelmében csak és kizárólag internetkapcsolat mellett lehet majd játszani.Természetesen nem kötelező majd barátokkal együtt nyomulni, ez csak egy lehetőség lesz, viszont. Érdemes ellátogatni a fejlesztők honlapjára , ahol még egy-két apró érdekesség kiderül a játék kapcsán.