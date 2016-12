Csak egy helyet foglal a GALAX GTX 1070-es újdonsága

A GALAX itthon nem túl ismert márka, azonban hosszú évek óta vannak jelen a piacon és sok kisebb céghez hasonlóan ők sem vetik meg a különlegesebb darabokat, sőt riválisaiknál színesebb, különlegesebb palettával rendelkeznek.

Nemrég egy különleges újdonságot lepleztek le, mely az NVIDIA GTX 1070-es kártyájára épül, vagyis erőből nem szenved hiányt. Bemutatták ugyanis aAhogy a képen is látszik, sikerült igen vékonyra faragni a kártyát és a hűtési rendszert ahhoz, hogy hivatalosan is "egy slot-nyi" helyet foglaljon el a kártya a gépben. Ez azért is nagy szó, mert a GTX 1070-re általában vaskos gamer modelleket építenek a gyártók, hiszen abszolút felsőkategóriás kártyáról beszélünk.Az újdonság csak 2017-ben kerül piacra, így további részleteket és árakat csak akkor közölnek.