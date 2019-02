Csak az elmúlt negyedévben 77 videojáték készült aktívan a THQ Nordic berkein belül

A THQ Nordic az utóbbi évek egyik legdinamikusabban fejlődő játékkiadója, és bár az osztrák vállalatnál nincsen túl sok nagy név, valamit azonban igencsak jól csinálhatnak, mert az elmúlt üzleti negyedévben 77 videojáték készült náluk aktívan.

Bár pontos listát és neveket nem kaptunk, de mint ismert, a THQ Nordic folyamatos és őrült felvásárlásban van, így hozzájuk tartoznak már többek között az Alone in the Dark, a TimeSplitters és a Carmageddon jogai is, miközben legutóbb a Kingdom Come: Deliverance mögött álló Warhorse Studios-t is bekebelezték Nem meglepő ebből kifolyólag, hogy az elmúlt üzleti negyedévben a különféle stúdióik falai között, és 29 került csak bejelentésre, köztük olyan nevekkel, mint a Biomutant, a Scarf vagy a Desperados 3.