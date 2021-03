Bár nem kevesebb mint egy teljes évtizedet kellett várnunk rá, azonban most már csak karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy az El Shaddai: Ascension of the Metatron végre PC-re is napvilágot láthasson.

A Crim bejelentése szerint ugyanis április közepére tervezik a játék premierjét a Steamen, és bár napra pontos dátumot még mindig nem kaptunk hozzá, de a fentiek fényébenAki nem tudná, az El Shaddai: Ascension of the Metatron elsőként PS3-ra és Xbox 360-ra jelent meg még 2011-ben, először Japánban, majd őszig a nyugati világban is, a PC-s változatra pedig gyakorlatilag azóta várnak a rajongók.