Csak a Steamen több mint 10 millió példányban kelt el a Fall Guys

Bejött alaposan a biznisz a Fall Guys -szal, hiszen a könnyed battle royale-ozásra és minijátékozásra kihegyezett őrület nemcsak a közösségi médiában és a streamerek körében pörög rettenetesen, hanem az eladások tekintetében is.

A legfrissebb adatok szerinta Mediatonic programjából, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy vajon a PS Store-on milyen mutatón állhat a battle royale, ahogyan arról sincs infó, hogy a két tábor együttesen mennyi embert tesz ki. Fall Guys több okból kifolyólag is elképesztően sikeres, de a legnagyobb hype-ot egyértelműen az hozta meg neki, hogy a streamerek rongyosra játsszák az elmúlt hónapokban, így a népszerűség garantált volt. Ugyanígy járt az Among Us is, amit szintén a streamerek vittek az egekbe.