Csak a Remedy dönt arról, hogy lesz-e Alan Wake 2!

Izgalmas részleteket árult el az Alan Wake-sorozat jövőjéről a VG247 munkatársainak még a PAX 2019 során adott interjúban Thomas Puha, a Remedy egyik első embere, aki jó és rossz hírt egyaránt hozott a játékvilág Stephen Kingjének új kalandjairól.

Mint a beszélgetés során elmondta, néhány évvel ezelőtt belekezdtek az Alan Wake 2 munkálataiba, azonban ezzel gyakorlatilag nem jutottak el túl sokáig, hovatovább, de ami ennél sokkal fontosabb: ha lesz folytatás, az csak és kizárólag rajtuk múlik majd.Merthogy Thomas szerint az Alan Wake jogai nem maradtak a Microsoftnál, azokról teljes egészében ők rendelkeznek, de hogy fel is használják-e majd egy esetleges második részhez, arról nem volt hajlandó nyilatkozni, de az biztos, hogy az elkövetkezendő néhány évre nagyon tele vannak munkával, hiszen a Control mellett ott a Crossfire és a Vanguard projekt is, tehát egy Alan Wake 2 most csak óriási kockázatvállalás mellett valósulhatna meg.