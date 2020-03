Csak a Cyberpunk 2077 befejezése után kezdődhetnek meg az új The Witcher-játék munkálatai

Bár sokan azt hiszik, hogy a CD Projekt RED a háttérben már nekilátott a következő The Witcher-játék munkálatainak, valójában azonban még nem történtek túl nagy dolgok néhány ártatlan koncepció kidolgozásán túl.

Erre utal legalábbis Adam Kicinski nyilatkozata, aki a csapat elnökeként arról beszélt az Eurogamer csapatának, hogy bár dolgoznak már egy másik egyjátékos kalandon, de egyelőre még csak koncepciók léteznek,A következő The Witcher-játékról egyébiránt már korábban is csipogott a lengyel brigád, az akkori tervek szerint pedig nem egy egyenes folytatás várható The Witcher 4 címmel, hanem egy olyan új játék, mely megpróbálja kibővíteni a kérdéses univerzumot.