Csak 2023 elején érkezik a PlayStation VR 2?

Miközben alaposan felcsigázta az érdeklődést a Sony a PlayStation VR 2 kapcsán, egyelőre hatalmas kérdőjel még, hogy a headset mikor kerülhet fel a boltok polcaira? Bár sokan idén várják, egyre inkább úgy tűnik azonban, hogy jövőre tolódik a premier.

Bár a hír egyelőre még csak pletyka, azonban a PSVR Without Parole Youtube csatorna legutóbbi adásában belsős információkra hivatkozva arról beszéltek, hogy, aminek az oka leginkább abban keresendő, hogy addig normalizálják a PlayStation 5 elérhetőségét, illetve több újgenerációs konzol kerülhessen a felhasználókhoz.Bár egy kis Youtube csatornára ritkán szokás hallgatni ilyen kaliberű pletykáknál, most mégis kivételt teszünk, mert korábban ők voltak azok, akik idő előtt kiszivárogtatták a PlayStation VR 2 meglepően pontos specifikációját is. Különben meg 2023 eleje még nem a világ vége...