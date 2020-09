Csak 2021-ben jelenhet meg a Jett: The Far Shore

Idén júniusban mutatták be különleges indie játékukat a Superbrothers munkatársai a PlayStation nevéhez kötődő Future of Gaming eseményen, és bár akkor úgy tudtuk, hogy még az idén meg is jelenhet az alkotás, de sajnos a készítők nagyon megcsúsztak a munkával.

Olyannyira, hogy elmondásuk szerint a Jett: The Far Shore , és ez minden platformra érvényes, tehát PC-re, PS4-re és PS5-re egyaránt ekkor jelenhet meg az alkotás, de ennél pontosabb dátum még nem áll a rendelkezésünkre.Ha fogalmad sincs róla, hogy mi fán terem a futurisztikus Jett: The Far Shore , akkor engedd meg, hogy segítsünk felidézni egy kicsit, méghozzá a júniusi bemutatkozó trailer segítségével, aminél jobban mi sem tudjuk bemutatni nektek az alkotást.

Nézd nagyban ezt a videót!