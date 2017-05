Csak 2019-ben érkezhet az Angry Birds mozifilm folytatása

A Sony Pictures bejelentette, hogy már javában készül a tavaly nyáron megjelent Angry Birds Movie folytatása, amire a tervek szerint még várniuk kell egy keveset a rajongóknak, hiszen a mérges madárkák csak 2019-ben emelkedhetnek újra a levegőbe.

Az Angry Birds Movie 2 címre keresztelt folytatás ugyanis, amivel a készítők és a Rovio a népszerű franchise fennállásának tizedik évfordulóját is szeretnék megünnepelni egyben.A folytatást egyébiránt Thurop Van Orman (The Marvelous Misadventures of Flapjack, Adventure Time) rendezi, és John Rice (King of the Hill, Rick and Morty) nyújt neki segítséget ebben, és míg a produceri teendőket John Cohen (Despicable Me, The Angry Birds Movie) látja el, a történetet Peter Ackerman (The Americans) jegyzi majd.