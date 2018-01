Csak 2019 elején érkezhet az Anthem, úton a következő Dragon Age

A Kotaku forrásai szerint - tehát egyelőre még nem hivatalos részleteket közlünk veletek - hiába várjuk őszre a Destiny kihívójaként emlegetett Anthem -et, a Bioware akciójátéka ugyanis állítólag idén már biztosan nem kerül fel a boltok polcaira.

A lap értesülései szerint a Bioware komoly erőforrás-problémáktól szenvedett az elmúlt időszakban, ezáltal más projektekből kellett embereket kölcsönvenniük ahhoz, hogy az Anthem munkálatai haladhassanak, amivel nem akarnak kapkodni, mertA Kotaku forrásai jelentettek továbbá egy új Dragon Age-játékról is, mely a információik szerint minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet majd a sztorira és a karakterekre, a kiadó viszont ezt annyira nem szeretné, így egy sokkal élőbb és dinamikusabb megközelítést erőltet, így jelenleg komoly ellentétek feszülnek a Bioware és az EA között a témában, miközben a munkálatok takaréklángon folynak, mertA jelentésből hallhattunk még a Star Wars: The Old Republic MMO-ról is, azonban túl sok jó hírt erről sem kapott a Kotaku, lévén úgy tudják, hogy már csak egy kis csapat foglalatoskodik vele, noha ők még tele vannak ötletekkel a jövőbeni fejlesztések kapcsán, de a kiadó a támogatás leállítását tervezi, tehát ezek többsége nem valószínű, hogy megvalósul.