Újabb trailerrel lepte meg a WWE 2K19 című pankrációs játékra várakozó rajongókat a 2K Sports és a Visual Concepts, akik az aktuális videó részeként azt is megmutatják, hogy milyen brutális csajbunyókban lehet részünk a betöltést követően.

A WWE kötelékében dolgozó hölgyek ugyanis nem állnak meg egyszerű hajtépésnél, de inkább járj utána magad az alábbi trailerrel, hogy miről is van szó, pláne mert olyan részletekre derül fény még belőle, minthogy WWE 2K19 a tervek szerint október 9-én jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, az alábbi videóból pedig még azt is kiderítheted, hogy miért érdemes már most előrendelned a játékot!

