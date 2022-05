CRT Filter is lesz a klasszikus játékoknál a PS Plus-ban

Most, hogy a PS Plus játékok kezdenek megjelenni Ázsiában, még több részletet tudunk a szóban forgó szolgáltatásról, melyek igazán izgalmasnak festenek első blikkre , lévén számos remek funkciót integráltak.

Mint a legtöbb modern emulátor, a PS1-es címek esetében is többféle megjelenítési lehetőség lesz. Ez magában foglalja a natív felbontásban való játék lehetőségét, a 4:3-as 16:9-es felbontást, sőt, még a nyújtottat is. Van három szűrő is, amit alkalmazhatsz, beleértve az alapértelmezettet, a Retro Classicot (ami gyakorlatilag CRT) és a Modernt.Nem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy az utóbbi opció mit csinál, de bízunk benne, hogy mielőbb megvillantja egy videó formájában a PlayStation a különbségeket és a funkciókat.