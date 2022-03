Crossover indul a Tales of Arise és a Scarlet Nexus között

Csak idő kérdése volt, hiszen a Bandai Namco mindkét játékot kiadja, de a Tales of Arise és a Scarlet Nexus végre együttműködik egymással egy crossover berkein belül, ahogyan az frissen kiderült.

A Tales of Arise játékosok egy új fegyvert, a Myoho Muramasa-t, amit Yuito a Scarlet Nexus ban használ, és egy Baki-chan nevű kiegészítőt kapnak. A Scarlet Nexus játékosok megkapják Alphen lángoló kardját és a törött vasmaszkot (amelyet több karakter is felszerelhet). Míg a Tales of Arise tárgyai ingyenesek lesznek, ugyanez a Scarlet Nexus DLC-jéről egyelőre nem tudni.Remélhetőleg az elkövetkező napokban további információkkal szolgálunk. A Tales of Arise és a Scarlet Nexus egyaránt elérhető Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 és PC platformokra.