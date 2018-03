Crisis on the Planet of the Apes: ilyen gép kell majd a majomkodáshoz

A FoxNext VR Studio bejelentette a Crisis on the Planet of the Apes című videojáték hivatalos gépigényét, így megtudtuk belőle, hogy bár nem kér tőlünk lehetetlent a csapat, de azért bizonyos téren illik majd felkötni a nadrágunkat.

A különleges Majmok bolygója adaptációról ugyanis megtudtuk, hogy bár egy több éves konfiguráción is indulásra bírhatjuk, amennyiben azonban a maximumot akarjuk kihozni belőle, kell alá a processzor és a grafikus vezérlő is.Ez persze nem meglepő annak fényében, hogy a Crisis on the Planet of the Apes kizárólag VR headsetekre érkezik majd meg, ezáltal április 3-án HTC Vive-ra és Oculus Riftre szerezhetjük be magunknak, de jön PlayStation VR-ra is, noha ebben az esetben az alábbi gépigényt figyelmen kívül lehet hagyni.OS: Windows 8.1Processzor: Intel i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200, FX4350Memória: 8 GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470HDD: 8 GBOS: Windows 7 SP1 64 bitProcesszor: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500XMemória: 8 GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480HDD: 8 GB