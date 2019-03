Crimson Curse címmel kap DLC-t a Gwent márciusban

Mi sem bizonyítja jobban a Gwent sikerét, mint hogy egy olyan nagy volumenű alkotás mellett is aktív játékosbázissal bír, mint a Hearthstone, most pedig a CD Projekt Red tovább is görgeti a hype-vonatot egy vadonatúj DLC-vel.

A friss kiegészítés a Crimson Curse nevet képviseli, ami 100 kártyalappal bővíti ki a szoftvert, a komplett szettet a The Witcher 3: Blood and Wine-ban látott figura, Dettlaff van der Eretein ihlette, így amolyan vámpíros tematikájú csomagra érdemes majd számítani.Természetesen ingyen fogják kínálni a bővítményt, így a pénztárcánkat nyugodtan a helyén hagyhatjuk, hovatovább, és ha ez nem lenne elég, egy trailerrel is megkoronázták az egészet:

