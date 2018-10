Creaks címmel mutatkozott be a Machinarium és a Samorost fejlesztőinek új kalandja

Az Amanita Design csapata korunk játékiparának egyik legkülönlegesebb indie brigádja, ami leginkább annak köszönhető, hogy azon kevesek közé tartoznak, akik képesek voltak saját jellegzetességet kialakítani alkotásaik kapcsán.

A csehek minden egyes videojátéka ugyanis rendhagyó megjelenéssel rendelkezik, miközben maximálisan tiszteletben tartja a point and click kalandjátékok hagyományait, és bár most bemutatott, Creaks című alkotásukkal utóbbi nem teljesen lesz igaz, de a melankolikus és egyben rajzfilmes megközelítés érvényes marad.Ezt pedig az alábbi traileren rögtön szemügyre is vehetjük, lévén mozgás közben is megmutatkozik rajta a Creak, mely egy újabb oldalnézetes kalandjáték lesz az Amanita Design műhelyéből,, a fejtörők és feladványok főszerepbe állításával.Ha megtetszik az alábbi felvétel alapján a Creaks , a játék várhatóan jövőre jelenik majd meg PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re.

