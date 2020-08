Craftolással és egy gépágyús karakterrel gyarapodik az Apex Legends

Lerántotta a Respawn Entertainment az Apex Legends következő szezonjáról a leplet, annak ellenére, hogy az aktuális évadból még mindig több mint egy hét van hátra, így megtudtuk, hogy ki lesz az újonnan érkező karakter.

A régóta pletykált Rampart lett a szerencsés, aki bekerülhet végül, és bár nincs még egyértelműsítve, hogy mit tud, tekintve hogy csak egy (egyébként pofásan megoldott) traileren láthatjuk, de egy biztos:Ezenfelül az új szezon elhozza a Titanfallból ismeretes Volt gépfegyvert, no meg craftolás is jön. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a pályán gyűjthetünk olyan Crafing Metal alapanyagot, amiből aztán skineket tudunk összeállítani - hasonlóan, mint eddig, csak most nemcsak ládákból bonthatunk ilyen valutát.

